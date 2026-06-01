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AUKTION/Gute Nachfrage bei Schatz-Aufstockung

23.06.26 11:49 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. Juni:

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Emission 2,50-prozentige Bundesschatzanweisung

mit Fälligkeit am 14. Juni 2028

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 7,356 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,807 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,9 (1,6)

Durchschnittsrendite 2,57% (2,59%)

Wertstellung 25. Juni 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)