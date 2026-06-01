AUKTION/Gute Nachfrage bei Schatz-Aufstockung
23.06.26 11:49 Uhr
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DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.
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Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. Juni:
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Emission 2,50-prozentige Bundesschatzanweisung
mit Fälligkeit am 14. Juni 2028
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 7,356 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,807 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,9 (1,6)
Durchschnittsrendite 2,57% (2,59%)
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Wertstellung 25. Juni 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)