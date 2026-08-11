AUKTION/Hohe Nachfrage bei Aufstockung 5-jähriger Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Im Folgenden die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. Juli.

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