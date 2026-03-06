AUKTION/Hohe Nachfrage für Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag Bundesschatzanweisungen mit einer Laufzeit bis Juni 2028 im Auktionsverfahren platziert.

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Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 12. Mai:

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Emission 2,50-prozentige Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit 14. Juni 2028

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,100 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,857 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,143 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,4)

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Durchschnittsrend. 2,59% (2,70%)

Wertstellung 4. Juni 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)