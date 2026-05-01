AUKTION/Hohe Nachfrage nach 2047 fälligem Langläufer
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Ultra-Langläufer im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der beiden Auktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 22. April bzw. 11. Februar:
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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,056 Mrd
Zuteilungsbetrag 986 Mio EUR
Zeichnungsquote 3,1 (2,4)
Durchschnittsrendite 3,54% (3,47%)
Wertstellung 15. Mai 2026
Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. August 2054
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,520 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,140 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,3 (1,5)
Durchschnittsrendite 3,62% (3,47%)
Wertstelung 15. Mai 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
May 13, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)