AUKTION/Hohe Nachfrage nach 2047 fälligem Langläufer

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Ultra-Langläufer im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der beiden Auktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 22. April bzw. 11. Februar:

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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,056 Mrd

Zuteilungsbetrag 986 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,1 (2,4)

Durchschnittsrendite 3,54% (3,47%)

Wertstellung 15. Mai 2026

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. August 2054

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,520 Mrd EUR

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Zuteilungsbetrag 1,140 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,5)

Durchschnittsrendite 3,62% (3,47%)

Wertstelung 15. Mai 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)