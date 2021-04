AUKTION/Kupon neue Bund mit Fälligkeit November 2028 bei 0,0%

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX leichter -- GRENKE erwartet Testat für Jahresabschluss Mitte Mai -- Philips steigert bereinigten Umsatz -- Leonardo steigt bei HENSOLDT ein -- BVB, VW, Nestlé, Vossloh, Luftfahrtwerte im Fokus

ifo-Geschäftsklima im April etwas unter Erwartung. OMV-Chef Seele will 2022 aufhören. Sieben Oscars für Netflix-Produktionen. Israel untersucht Fälle von Herzmuskelentzündungen bei BioNTech/Pfizer-Geimpften. Johnson & Johnson-Impfungen werden in den USA wieder aufgenommen. TOTAL zieht Mitarbeiter von Gasprojekt in Mosambik ab. Vertrag von ams-Chef Everke um drei Jahre verlängert.