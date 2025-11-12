DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
AUKTION/Langläufer bis 2046 bzw. 2056 platziert

12.11.25 12:11 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der beiden Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 20. August bzw. 15. Oktober:

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2046

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,081 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 898 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,4 (3,1)

Durchschnittsrendite 3,15% (3,18%)

Settlement 14. November 2025

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,480 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,140 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,4)

Durchschnittsrend. 3,26% (3,17%)

Settlement 14. November 2025

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 06:12 ET (11:12 GMT)