AUKTION/Maue Nachfrage bei Aufstockung deutscher Bundesanleihe

11.03.26 12:30 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Versteigerungsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. Februar:

===

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15.Februar 2036

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,511 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,811 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,2 (1,5)

Durchschnittsrend. 2,89% (2,73%)

Settlement 13. März 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 07:31 ET (11:31 GMT)