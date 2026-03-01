AUKTION/Maue Nachfrage bei Aufstockung deutscher Bundesanleihe
11.03.26 12:30 Uhr
Werbung
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Versteigerungsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. Februar:
Werbung
Werbung
===
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15.Februar 2036
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,511 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,811 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,2 (1,5)
Durchschnittsrend. 2,89% (2,73%)
Settlement 13. März 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2026 07:31 ET (11:31 GMT)