AUKTION/Maue Nachfrage nach neuen deutschen Schätzen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen ("Schätze") im Auktionsverfahren platziert. Die Emission war "technisch unterzeichnet", die Nachfrage blieb also unter dem angebotenen Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro.
Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
Emission 3-prozentige Bundesschatzanweisung
mit Laufzeit 13.Dezember 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,869 Mrd
Zuteilungsbetrag 4,526 Mrd
Zeichnungsquote 1,1
Durchschnittsrendite 3,1%
Settlement 08.Oktober 2026
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)