DAX 25.428 +0,7%ESt50 6.285 +0,7%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,60 -1,1%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.658 +0,3%Euro 1,1246 +0,2%Öl 98,1 -2,2%Gold 4.157 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AUKTION/Maue Nachfrage nach neuen deutschen Schätzen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen ("Schätze") im Auktionsverfahren platziert. Die Emission war "technisch unterzeichnet", die Nachfrage blieb also unter dem angebotenen Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro.

Werbung

Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:

Emission 3-prozentige Bundesschatzanweisung

mit Laufzeit 13.Dezember 2028

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,869 Mrd

Zuteilungsbetrag 4,526 Mrd

Zeichnungsquote 1,1

Durchschnittsrendite 3,1%

Settlement 08.Oktober 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Werbung

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.