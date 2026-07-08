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AUKTION/Nachfrage nach neuer Bundesanleihe eher mau

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:

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Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2036

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,022 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,902 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,0

Durchschnittsrendite 3,09%

Wertstellung 10. Juli 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

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