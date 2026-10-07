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AUKTION/Neue 7-jährige Bundesaanleihe wenig begehrt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 7-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Die Emission war "technisch unterzeichnet", die Nachfrage blieb also unter dem angebotenen Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro.

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Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:

Emission 3,30-prozentige Bundesanleihe

mit Fälligkeit 15.November 2033

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,719 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,912 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4

Durchschnittsrendite 3,36%

Settlement 9. Oktober 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

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