AUKTION/Neue 7-jährige Bundesaanleihe wenig begehrt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 7-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Die Emission war "technisch unterzeichnet", die Nachfrage blieb also unter dem angebotenen Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro.
Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
Emission 3,30-prozentige Bundesanleihe
mit Fälligkeit 15.November 2033
Volumen 4 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,719 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,912 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4
Durchschnittsrendite 3,36%
Settlement 9. Oktober 2026
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)