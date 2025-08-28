AUKTION/Neue 7-jährige Bundesanleihe technisch unterzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie von Bundesanleihen mit Laufzeit bis November 2032 im Auktionsverfahren platziert. Das Bietungsvolumen lag mit 3,17 Milliarden Euro unter dem Emissionsvolumen von 4,0 Milliarden Euro; die Auktion war somit technisch unterzeichnet, was bei Auktionen deutscher Schuldtitel nicht ungewöhnlich ist.
Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
===
Emission 2,50-prozentige Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. November 2032
Volumen 4,0 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,170 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 2,675 Mrd EUR
Zeichungsquote 1,2
Durchschnittsrend. 2,46
Wertstellung 29. August 2025
===
