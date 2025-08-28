DAX24.128 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,11 -0,2%Gold3.376 -0,5%
AUKTION/Neue 7-jährige Bundesanleihe technisch unterzeichnet

27.08.25 12:05 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie von Bundesanleihen mit Laufzeit bis November 2032 im Auktionsverfahren platziert. Das Bietungsvolumen lag mit 3,17 Milliarden Euro unter dem Emissionsvolumen von 4,0 Milliarden Euro; die Auktion war somit technisch unterzeichnet, was bei Auktionen deutscher Schuldtitel nicht ungewöhnlich ist.

Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:

===

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. November 2032

Volumen 4,0 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,170 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,675 Mrd EUR

Zeichungsquote 1,2

Durchschnittsrend. 2,46

Wertstellung 29. August 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 06:06 ET (10:06 GMT)