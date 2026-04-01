AUKTION/Niedrigere Nachfrage bei 30-jähriger Bundesanleihe
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine niedrigere Nachfrage verzeichnet.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. März.
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Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2056
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,128 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 779 Mio EUR
Marktpflegequote 221 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,7)
Durchschnittsrend. 3,58% (3,45%)
Wertstellung 17. April 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)