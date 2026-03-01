DAX23.739 -3,7%Est505.779 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.203 -1,1%Euro1,1598 -0,8%Öl84,50 +8,2%Gold5.187 -2,6%
AUKTION/Schwache Nachfrage nach Bundesobligationen

03.03.26 12:13 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag laut Bundesbank Bundesobligationen mit Fälligkeit April 2031 im Volumen von 3,825 Milliarden Euro bei einer Auktion platziert. Die Auktion war technisch unterzeichnet - das Volumen der eingegangenen Gebote blieb unter dem Angebotsvolumen - ein bei deutschen Schuldtitelemission nicht ungewöhnliches Phänomen. Die schwache Nachfrage bei dieser Auktion erfolgte vor dem Hintergrund eines groß angelegten Ausverkaufs globaler Anleihen, ausgelöst durch die Befürchtung, dass steigende Ölpreise infolge des Nahostkonflikts auf die Inflation übergreifen und damit weitere Zinssenkungen verzögern oder verhindern könnten. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion, Beträge in Euro. Die Zahlen in Klammern stammen von der vorherigen Auktion am 10. Februar.

===

Emission 2,50%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 16. April 2031

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,569 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,825 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,175 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,2 (1,7)

Durchschnittsrend. 2,43% (2,4%)

Durchschnittskurs 100,31 (100,48)

Mindestkurs 100,3 (100,48)

Wertstellung 5. März 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/thl

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 06:13 ET (11:13 GMT)