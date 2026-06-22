Aumann: 17,80 Euro zum ersten...

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Aumann hat das öffentliche Rückkaufangebot erhöht. Dieses gilt für rund 10 Prozent des Grundkapitals.

Der Maschinenbauer Aumann hat das öffentliche Rückkaufangebot für bis zu 1.291.704 eigene Aktien angehoben. Der neue Rücknahmepreis beträgt jetzt 17,80 Euro, nach zuvor 16,50 Euro. Alle weiteren Bedingungen des Aktienrückkaufs bleiben nach Unternehmensangaben unverändert. Demnach läuft die Frist für die Annahme der Offerte seit 12. Juni und dürfte am 3. Juli 2026 enden. Mit der Erhöhung des Erwerbspreises soll das Aktienrückkaufangebot auch nach der deutlichen Aktienkursentwicklung seit Angebotsveröffentlichung für alle Aktionäre attraktiv gehalten werden. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist niedrig und die Liquidität pro Aktie hoch. Dennoch: Mittelfristig muss das Unternehmen auch wieder Umsatz- und Ertragswachstum zeigen.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

Über einen Mangel an positiven Nachrichten muss man sich auch bei Daldrup & Söhne nicht beklagen. Nun hat der Vorstand im Rahmen des Kapitalmarkttages nachgelegt und u.a. die Hoffnungen bezüglich weiterer Großauftäge gestützt: zum Artikel

Auf ein positives Momentum hoffen derweil die Aktionäre von B+S Banksysteme. Denn die Aktie kommt trotz sehr überzeugender Fundamentaldaten nicht richtig voran. Woran das liegen und, vor allem, wann sich das ändern könnte: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.584 Prozent oder 14,3 Prozent p.a. (Stand: 20.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 22.6.26 um 14:54 Uhr.

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Der Autor oder eine ihm nahestehende Person halten Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen.

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