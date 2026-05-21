Aumann: Dividende soll mehr als vervierfacht werden

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Aumann will der Hauptversammlung eine Sonderdividende vorschlagen. Die Aktie gibt nach der Meldung kräftig Gas.

Der Maschinenbauer Aumann will für das Geschäftsjahr 2025 die bereits angekündigte Bardividende von 0,25 Euro/Aktie mit einer Sonderdividende von 0,86 Euro/Aktie kräftig aufpeppen. Die dann zur Ausschüttung vorgesehene Gesamtdividende von 1,11 Euro/Aktie ist mehr als eine Vervierfachung des zuvor angekündigten Werts. Gleichzeitig wurden die Vorstandsverträge der amtierenden Geschäftsleitung um fünf weitere Jahre verlängert. Die Aktie ist kräftig um Aufwind. Allerdings sollte hierbei auch beachtet werden, dass das Unternehmen für 2026 deutlich sinkende Umsätze und auf Basis der Gewinnmargenschätzung somit auch sinkende Gewinnkennziffern erwartet. Das Unternehmen befindet sich quasi im Umbruch und ob die Mittel nicht besser bei der Ausrichtung auf neue Geschäftsfelder verwendet worden wären, wird sich in der Zukunft zeigen. Das Papier ist heute stark unterwegs. Trotz der erhöhten Dividende gilt eher Vorsicht.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

Eine rasante Berg- und Talfahrt hat in den letzten Wochen die NAGA-Aktie hingelegt, die um 350 Prozent in die Höhe geschossen ist und nun nach diesem Anstieg konsolidiert. Kann das Unternehmen seine ehrgeizigen Pläne umsetzen, dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein: zum Artikel

Erfreuliches gibt es auch für die Aktionäre von Pyrum, denn das Unternehmen hat von einem Kunden den Ritterschlag bekommen. Ein wichtiger Meilenstein beim Rollout der innovativen Technologie: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.440 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 16.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 21.5.26 um 10:38 Uhr.

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