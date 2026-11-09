Aumann: Liquidität ersetzt kein Wachstum

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Die Aumann-Aktie nutzt die 13-Euro-Marke erneut als Sprungbrett. Doch werden die Ausschläge nach oben immer geringer.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. berichtete zu Monatsbeginn von einem starken Auftragseingang im Maschinenbau im September. Allerdings fußte das Orderplus von 14 Prozent auf einem sehr schwachen Vorjahresmonat. Wenn der Maschinenbauer Aumann am 12. November die Neunmonatszahlen 2026 vorlegt, dann sollten Anleger besser noch nicht auf eine operative Trendwende bei den Münsterländern setzen.

Starke Unterstützung bei 13 Euro

Auch in der Charttechnik lässt sich eine gewisse Skepsis erkennen. Nachdem die Aktie – getrieben von Aktienrückkäufen und der Bekanntgabe einer Sonderdividende – Ende Juni das Jahreshoch bei 15,70 Euro markiert hatte, ging es mittlerweile wieder spürbar abwärts. Dabei wurde die Abwärtsbewegung von der 13-Euro-Marke begrenzt, die sich mittlerweile zudem als stabile Unterstützung etablieren konnte.

Absteigendes Dreieck birgt Gefahr

Ausgehend von der 13-Euro-Marke gelangen dem Papier mehrere Comebacks. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die Kursausschläge nach oben sind zuletzt immer schwächer ausgefallen. Im August waren es noch knapp 15 Euro, im Oktober 14,40 Euro und Anfang November 14 Euro. Wird der jüngste Aufschwung deutlich unterhalb von 14 Euro ausgebremst, bestätigt dies das absteigende Dreieck im Chart bestätigen.

Fazit

Kommen am 12. November keine positiven Impulse von den Zahlen oder dem Ausblick für das Gesamtjahr 2026 – und darüber hinaus –, könnte die Aktie sogar schon an der 200-Tage-Linie abprallen, die aktuell bei rund 13,75 Euro verläuft. Nach einem Umsatzrückgang von fast 35 Prozent und einem rückläufigen Konzernergebnis von über 42 Prozent zum Halbjahr rechnen wir bestenfalls damit, dass die Ziele 2026 bestätigt werden. Wenngleich die Aktie mit viel Liquidität unterlegt ist und somit nach unten abgesichert erscheint, ersetzt dies nicht das operative Wachstum.

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Erstellung am 09.11.26 um 12:00 Uhr.

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