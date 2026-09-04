Aumann: Wann kommt operativ die Wende?

Die Aumann-Aktie hat nach der Hauptversammlung wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Fundamentaldaten und Charttechnik liefern unterschiedliche Signale.

Aktienrückkauf und Sonderdividende haben der Aumann-Aktie bis zur Hauptversammlung Ende August eine kleine Sonderkonjunktur beschert. Doch spätestens mit der Ausschüttung der Dividende über insgesamt 1,11 Euro je Aktie, bestehend aus regulärer Dividende über 0,25 Euro/Aktie und 0,86 Euro/Aktie Sonderdividende, scheint die Luft wieder raus zu sein. Das liegt nicht nur am Dividendenabschlag.

Halbjahreszahlen stark rückläufig

Denn Anleger blicken nun wieder auf das Zahlenwerk und das ist zumindest zum Halbjahr 2026 eher bescheiden ausgefallen. Der Umsatz verminderte sich um knapp 35 Prozent auf 70,6 Mio. Euro und das EBITDA sank deutlich auf 7,4 Mio. Euro (HJ 2025: 11,4 Mio. Euro). Lediglich die EBITDA-Marge blieb stabil bei 10,5 Prozent. Rückgänge gab es zudem beim Auftragseingang, der auf 65,4 Mio. Euro (HJ 2025: 90 Mio. Euro) zurückging.

Hohes Cash-Polster

Dass die Aktie noch immer bei knapp 14 Euro steht, liegt vorrangig an der starken Finanzposition des Unternehmens. Zum 30. Juni 2026 betrugen die liquiden Mittel gut 158 Mio. Euro, während die Marktkapitalisierung aktuell rund 176 Mio. Euro erreicht. Das sichert die Aktie vor weiteren Kursverlusten ab – zumindest vorrübergehend. Denn gelingen in absehbarer Zeit keine Umsatz- und Gewinnsteigerungen, wird das Spiel aus Aktienrückkauf und Dividendenerhöhung irgendwann ein Ende finden.

Fazit

Das Statistische Bundesamt berichtete heute, dass die deutschen Industrieunternehmen im Juli die Aufträge im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,5 Prozent gesteigert haben. Das war mehr, als von Volkswirten erwartet. Ob diese Entwicklung bald bei Aumann ankommt, ist vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von der von Investitionszurückhaltung geprägten Automobilindustrie zumindest kurzfristig unwahrscheinlich. Technisch ist die mittelfristige Aufwärtsbewegung aber weiter intakt. Der Kurs ist jüngst an der Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie nach oben abgeprallt.

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Erstellung am 04.09.26 um 13:31 Uhr.

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