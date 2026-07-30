AUMOVIO-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der AUMOVIO-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die AUMOVIO-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von AUMOVIO mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 47,88 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 8,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von AUMOVIO in Höhe von 39,85 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|46,40 EUR
|16,44
|31.07.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|-4,64
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|55,58
|30.07.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|38,02
|07.07.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|-4,64
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research