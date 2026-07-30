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AUMOVIO-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
40.30 EUR -1.55 EUR -3.70 %
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Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der AUMOVIO-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die AUMOVIO-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von AUMOVIO mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 47,88 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 8,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von AUMOVIO in Höhe von 39,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.46,40 EUR16,4431.07.2026
Bernstein Research38,00 EUR-4,6430.07.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR55,5830.07.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR38,0207.07.2026
Bernstein Research38,00 EUR-4,6407.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research