AUMOVIO-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

31.07.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der AUMOVIO-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die AUMOVIO-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von AUMOVIO mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 47,88 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 8,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von AUMOVIO in Höhe von 39,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 46,40 EUR 16,44 31.07.2026 Bernstein Research 38,00 EUR -4,64 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 55,58 30.07.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 38,02 07.07.2026 Bernstein Research 38,00 EUR -4,64 07.07.2026

Redaktion finanzen.net