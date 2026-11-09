Aumovio: Geliefert wie bestellt, trotzdem im Rückwärtsgang

Die Aumovio-Aktie hat den Rückwärtsgang eingelegt, obwohl die Jahresziele im Großen und Ganzen eingetütet sein dürften. Dabei hat das Unternehmen für 2027 bereits einige Weichen gestellt – eine davon mit einem überraschenden Partner.

Geliefert wie bestellt: Die Neunmonatszahlen 2026 des Automobilzulieferers Aumovio boten keine Überraschungen. Der um Konsolidierungskreisveränderungen bereinigte Umsatz verminderte sich im Neunmonatszeitraum auf 12,6 Mrd. Euro (9M 2025: 14,0 Mrd. Euro) und das um Sondereffekte, Restrukturierungsaufwendungen und Konsolidierungskreisveränderungen bereinigte EBIT verminderte sich auf 294 Mio. Euro (9M 2025: 413 Mio. Euro). Unterm Strich lag das Konzernergebnis mit minus 661 Mio. Euro (9M 2025: minus 223 Mio. Euro) tief im roten Bereich.

Revidierte Ziele im Sack

In der Folge bestätigte das Unternehmen den im Sommer angepassten Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet einen bereinigten Umsatz in einer Spanne von 17,0 bis 17,5 Mrd. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 3,0 und 4,0 Prozent. Passiert nichts Außergewöhnliches mehr, sollten die Zielspannen zumindest am unteren Ende erreichbar sein. Im Vorjahr fuhr Aumovio gut 75 Prozent der Gesamtumsätze in den ersten neun Monaten ein. Aktuell liegen die Frankfurter bei gut 73 Prozent, gemessen an der Mitte der Zielspanne.

Gefestigte Partnerschaft mit BMW

Für 2027 gibt es noch keine konkreten Umsatz- und Ertragsziele. Allerdings hat das Unternehmen diverse Maßnahmen umgesetzt, um zukünftig die Kosten zu senken und die Wettbewerbsposition zu verbessern. Neben dem umfangreichen Abbau von Mitarbeitern gehören hierzu Anpassungen im Portfolio. Aber auch die Beendigung des Rechtsstreits mit BMW dürfte sich positiv in den Finanzkennzahlen niederschlagen. Dass es gelungen ist, aus einem Rechtsstreit mit einem Kunden einen Ausbau der bisherigen Vertriebspartnerschaft zu machen, verdient dabei Respekt.

Fazit

Für Aktien aus dem Automobilzulieferbereich im Allgemeinen und Aumovio im Speziellen ist bei der aktuellen Gemengelage in der Branche die Zeit offensichtlich noch nicht reif. Greifen die Kostensenkungsmaßnahmen und kommt die Automobilbranche etwas zur Ruhe, dürfte es Aumovio aber gelingen, 2027 die Erträge wieder spürbar zu steigern. Bei einem Eigenkapital per 30. September 2026 von fast 9 Mrd. Euro wird die Aktie am Markt derzeit mit gerade einmal 3,2 Mrd. Euro bewertet. Das ist in der Branche derzeit aber nicht ungewöhnlich und spiegelt die zukünftig verhaltenen Ertragserwartungen wider. Nachdem die Aktie auch technisch unter die Unterstützung bei rund 33 Euro gerutscht ist, sollten Anleger unbedingt eine Bodenbildung abwarten.

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Erstellung am 09.11.26 um 08:48 Uhr.

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