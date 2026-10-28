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Aumovio: Mittendrin im Sog der Autobauer

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Aumovio: Mittendrin im Sog der Autobauer

Mit Mercedes-Benz hat nun auch der dritte deutsche DAX-Autokonzern seine Ziele gekappt – wenige Tage vor den Q3-Zahlen von Aumovio. Für den Zulieferer kommt das zur Unzeit, und der Chart sendet bereits ein deutliches Signal.

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AUMOVIO
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Charts | News | Analysen

Mit Mercedes-Benz hat nun auch der dritte im DAX befindliche deutsche Automobilkonzern die Ziele für das Geschäftsjahr 2026 revidiert. Für Automobilzulieferer im Allgemeinen und Aumovio im Speziellen ist das keine gute Nachricht. Denn revidierte Ziele gehen in der Regel mit Effizienzprogrammen und Budgetkürzungen einher. Da die großen Automobilkonzerne am längeren Hebel sitzen, müssen sich Zulieferer oft von ihren Preisvorstellungen lösen – zu Lasten der Marge.

Branche bleibt unter Dauerfeuer

Und jetzt das: Die Gewinnwarnung von Mercedes-Benz fällt ausgerechnet in eine Phase, in der sich das Umfeld für Aumovio wieder etwas aufgehellt hatte. Nach den Pre-Close-Calls Anfang Oktober blieben größere Kursabschläge aus. Vielmehr folgte unter anderem von der Citigroup eine positive Einschätzung. Die US-Bank nahm die Coverage für das Papier mit „Buy“ auf und nannte ein Kursziel von 56 Euro. Hoffnung auf eine verbesserte Stimmung in der Branche nährte dann noch das deutsch-französische Auto-Paket.

Unsicherheit zeigt sich im Kurs

Doch in das entspannte Warten auf die Q3-Zahlen 2026 am 5. November ist nun wieder eine gehörige Portion Unsicherheit gekommen. Dabei sah es vor wenigen Tagen noch danach aus, dass Aumovio zumindest die im Sommer eingegrenzten Geschäftsziele für 2026 problemlos eintüten kann. Wobei: Das Unternehmen hatte ja bereits angekündigt, dass die bereinigte EBIT-Marge am unteren Ende der Spanne von 3 bis 4 Prozent liegen wird.

Fazit

Nach Unternehmensangaben zählen etablierte traditionelle Autokonzerne in Europa und den USA sowie internationale Marken zu den Kunden von Aumovio. Da fällt die Gewinnwarnung von Mercedes isoliert betrachtet sicher nicht so ins Gewicht, doch wenn gleich mehrere große Automobilkonzerne Ertragsprobleme haben, dann ist Aumovio mittendrin statt nur dabei. Dies spiegelt sich im Chart wider: Die Ausschläge nach oben wurden zuletzt immer kleiner und die Aktie rutschte unter die Unterstützung bei rund 33 Euro. Hier drohen in einem schwachen Markt- und Branchenumfeld weitere Kursabschläge. Bevor die Marke von 33/34 Euro nicht nachhaltig zurückerobert ist, sollten Anleger besser an der Seitenlinie warten.

Während bei Aumovio vor den Q3-Zahlen die Unsicherheit wächst, könnten die anstehenden Quartalszahlen bei GESCO zum Kurstreiber werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist bereits erfüllt: zum Artikel

Bei Aumovio kehrt der Gegenwind zurück, bei Matador Secondary Private Equity hat sich ein früherer Belastungsfaktor zuletzt in Rückenwind verwandelt. An der Börse ist davon allerdings noch wenig angekommen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.10.26 um 8:17 Uhr.

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