Aumovio: Rückenwind kommt jetzt aus der Politik

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Die Aktie von Aumovio profitiert vom deutsch-französischen Auto-Paket. Analysten werden jetzt wieder mutiger für die Automobil-Zulieferbranche.

Deutschland und Frankreich haben sich auf ein gemeinsames Auto-Paket geeinigt. Was offiziell als eine Stärkung von Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen verkauft wird, kommt im Kleingedruckten jedoch eher als eine weitere Lockerung des europaweiten Verbrenner-Aus daher. Für Aumovio ist jedes positive Signal aus der Branche hilfreich: Der Automobilzulieferer entwickelt und produziert antriebsunabhängige Hardware, Software und Elektroniksysteme für Fahrzeuge.

Kursziel 56 Euro

In diese Kerbe schlägt jetzt auch die Citigroup, die zu Wochenbeginn die Coverage für das Papier mit „Buy“ aufgenommen hat und ein Kursziel von 56 Euro nennt. Dabei hoben die Analysten besonders das antriebsneutrale Geschäftsmodell hervor, aber auch die solide Bilanz sowie die Wachstumschancen außerhalb des klassischen Pkw-Markts. Flankiert werden diese Argumente von den Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen.

Umsatzziel eingegrenzt

Wie sich das in den Q3-Zahlen niederschlägt, erfahren Anleger am 5. November. Nach den Pre-Close-Calls Anfang Oktober gab es seitens der Analysten überwiegend positive Kommentare, die das Papier bis auf gut 37,50 Euro schoben. Das Festhalten an den Geschäftszielen für 2026 seitens des Unternehmens deutet auf ein planmäßiges zweites Halbjahr hin. Allerdings hatte Aumovio im August die Zielspanne für den Umsatz auf 17,0 bis 17,5 Mrd. Euro (zuvor: 17,0 bis 18,5 Mrd. Euro) nach unten eingegrenzt.

Fazit

Bei Aumovio bleibt es stets spannend. Den gut aufgenommenen Informationen der Pre-Close-Calls folgte der Abgang von Jutta A. Dönges – zuständig für die Finanzen – die den Vorstand schon Ende Oktober verlassen wird. Die Aktie reagierte jeweils mit zweistelligen Kursveränderungen: einmal nach oben, dann nach unten. Wir hatten technisch bei knapp 34 Euro die Chance auf einen Range-Trade ins Spiel gebracht. Die Aktie hat langsam Fahrt aufgenommen. Bei 37,50/38 Euro sollten kurzfristig orientierte Anleger an Gewinnmitnahmen denken und den Stopp eng nachziehen.

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Erstellung am 20.10.26 um 10:07 Uhr.

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