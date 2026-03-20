AUMOVIO SE (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AUMOVIO SE (spons ADRs) hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,31 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AUMOVIO SE (spons ADRs) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 5,24 Milliarden USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 5,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,282 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,19 Milliarden USD gesehen.

AUMOVIO SE (spons ADRs) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,480 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,630 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 21,25 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 20,94 Milliarden USD.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,187 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 21,65 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.net