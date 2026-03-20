DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -2,1%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.142 +0,3%Euro1,1571 ±0,0%Öl112,2 +4,3%Gold4.497 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
Wachstum mit Absicherung Wachstum mit Absicherung
In diesen Fällen macht es Sinn, Dividenden nicht zu reinvestieren In diesen Fällen macht es Sinn, Dividenden nicht zu reinvestieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUMOVIO SE (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

21.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO SE (spons. ADRs)
6,50 EUR -0,05 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen

AUMOVIO SE (spons ADRs) hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,31 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AUMOVIO SE (spons ADRs) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 5,24 Milliarden USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 5,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,282 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,19 Milliarden USD gesehen.

AUMOVIO SE (spons ADRs) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,480 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,630 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 21,25 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 20,94 Milliarden USD.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,187 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 21,65 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUMOVIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUMOVIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu AUMOVIO SE (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung