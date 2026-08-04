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Aumovio will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben

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AUMOVIO
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer AUMOVIO will künftig freie Finanzmittel nach Dividendenzahlungen und nach Ausgaben für Zukäufe in Aktienrückkäufe stecken. Die neue Kapitalallokationsstrategie ziele darauf ab, Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen, hieß es am Donnerstag vom MDAX-Unternehmen aus Frankfurt. Details werden im Laufe des Vormittags erwartet. Aumovio hatte sich bisher lediglich zum Ziel gesetzt, mittelfristig 10 bis 30 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuzahlen. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal sowie die Ende Juli gesenkte Jahresprognose bestätigte das Unternehmen./men/mis

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research