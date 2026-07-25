DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.227 -0,2%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aurbis Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurbis Resources Corp Registered Shs
0.07 EUR 0.00 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Aurbis Resources ließ sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aurbis Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,990 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Aurbis Resources Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurbis Resources nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.