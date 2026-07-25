Aurbis Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Aurbis Resources ließ sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aurbis Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,990 CAD je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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