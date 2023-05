AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Montagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel AURELIUS 16,08 EUR

-0,31% Charts

News

Analysen

Die AURELIUS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:36 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 16,77 EUR. Die AURELIUS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,06 EUR. Bisher wurden heute 63.493 AURELIUS-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 27,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2022). 39,98 Prozent Plus fehlen der AURELIUS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von AURELIUS veröffentlicht werden. Am 09.05.2024 wird AURELIUS schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa tritt LSG Group an Finanzinvestor Aurelius ab

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"

Ausgewählte Hebelprodukte auf AURELIUS Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com