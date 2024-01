AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Mittag stärker

So bewegt sich AURELIUS

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AURELIUS. Das Papier von AURELIUS legte zuletzt zu und stieg im Hamburg-Handel um 3,0 Prozent auf 14,01 EUR.

Das Papier von AURELIUS konnte um 11:27 Uhr klettern und stieg im Hamburg-Handel um 3,0 Prozent auf 14,01 EUR. Bei 14,08 EUR erreichte die AURELIUS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Hamburg 29.136 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 46,47 Prozent Plus fehlen der AURELIUS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AURELIUS veröffentlicht werden.

