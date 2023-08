AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von AURELIUS gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AURELIUS-Aktie nach unten. Im Hamburg-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 12,01 EUR.

Die AURELIUS-Aktie notierte um 11:33 Uhr im Hamburg-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 12,01 EUR. Die AURELIUS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,75 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,82 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 17.176 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 24,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 100,50 Prozent Plus fehlen der AURELIUS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AURELIUS-Aktie liegt somit 21,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte AURELIUS Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte AURELIUS möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

