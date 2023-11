AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf AURELIUS-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AURELIUS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im MUN-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,36 EUR zu.

Die AURELIUS-Aktie notierte im MUN-Handel um 15:34 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 13,36 EUR. In der Spitze legte die AURELIUS-Aktie bis auf 13,58 EUR zu. Bei 13,31 EUR ging der Anteilsschein in den MUN-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im MUN-Handel 4.035 AURELIUS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.11.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AURELIUS-Aktie somit 41,25 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AURELIUS-Aktie.

Die AURELIUS-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet.

