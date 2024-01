AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Nachmittag ohne große Veränderung

AURELIUS im Fokus

Die Aktie von AURELIUS zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 14,01 EUR zeigte sich die AURELIUS-Aktie im Hamburg-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die AURELIUS-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 14,01 EUR. Kurzfristig markierte die AURELIUS-Aktie bei 14,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der AURELIUS-Aktie ging bis auf 13,96 EUR. Bei 14,04 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 48.619 AURELIUS-Aktien.

Bei 20,52 EUR markierte der Titel am 16.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,34 Prozent würde die AURELIUS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AURELIUS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

