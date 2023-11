AURELIUS Aktie News: AURELIUS gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AURELIUS gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AURELIUS-Aktie. In der MUN-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,50 EUR.

Die AURELIUS-Aktie stieg im MUN-Handel. Um 15:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 13,50 EUR. Bei 13,54 EUR markierte die AURELIUS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.846 AURELIUS-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2022 markierte das Papier bei 22,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AURELIUS am 09.11.2023 präsentieren.

