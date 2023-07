AURELIUS Aktie News: AURELIUS gewinnt am Mittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AURELIUS. Zuletzt konnte die Aktie von AURELIUS zulegen und verteuerte sich in der Hamburg-Sitzung um 8,2 Prozent auf 16,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:34 Uhr in der Hamburg-Sitzung 8,2 Prozent auf 16,80 EUR zu. In der Spitze legte die AURELIUS-Aktie bis auf 16,80 EUR zu. Bei 15,53 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Bisher wurden via Hamburg 35.206 AURELIUS-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 24,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AURELIUS-Aktie liegt somit 30,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,00 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AURELIUS-Aktie mit einem Verlust von 22,62 Prozent wieder erreichen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte AURELIUS am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von AURELIUS rechnen Experten am 08.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa tritt LSG Group an Finanzinvestor Aurelius ab

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"