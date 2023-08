AURELIUS Aktie News: AURELIUS gewinnt am Freitagmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AURELIUS. Im BMN-Handel gewannen die AURELIUS-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von AURELIUS legte um 11:20 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 0,8 Prozent auf 11,90 EUR. Die AURELIUS-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,11 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,11 EUR. Bisher wurden heute 2.236 AURELIUS-Aktien gehandelt.

Bei 24,34 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AURELIUS-Aktie 20,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte AURELIUS Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von AURELIUS rechnen Experten am 08.08.2024.

