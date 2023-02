AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel AURELIUS 15,65 EUR

-2,19% Charts

News

Analysen

Die AURELIUS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 15,59 EUR. Im Tief verlor die AURELIUS-Aktie bis auf 15,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AURELIUS-Aktien beläuft sich auf 70.848 Stück.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,54 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der AURELIUS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2023 (12,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte AURELIUS am 27.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von AURELIUS rechnen Experten am 27.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"

AURELIUS-Aktie: Corona könnte zum Glücksfall werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf AURELIUS Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock