AURELIUS Aktie News: AURELIUS legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AURELIUS. Die AURELIUS-Aktie konnte zuletzt im Hamburg-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,11 EUR.

Um 08:45 Uhr stieg die AURELIUS-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,11 EUR. Bei 15,11 EUR markierte die AURELIUS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der AURELIUS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,48 Prozent könnte die AURELIUS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AURELIUS veröffentlicht werden.

