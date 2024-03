AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Donnerstagmittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von AURELIUS. Im Hamburg-Handel kam die AURELIUS-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AURELIUS-Aktie kam im Hamburg-Handel um 10:36 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,12 EUR. In der Spitze gewann die AURELIUS-Aktie bis auf 15,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AURELIUS-Aktie bisher bei 15,12 EUR. Bei 15,12 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Bisher wurden via Hamburg 735 AURELIUS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AURELIUS-Aktie liegt somit 18,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2023 bei 9,90 EUR. Der aktuelle Kurs der AURELIUS-Aktie ist somit 34,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AURELIUS-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,500 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AURELIUS am 27.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

