AURELIUS Aktie News: Anleger greifen bei AURELIUS am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AURELIUS. Die Aktie legte zuletzt in der Hamburg-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,04 EUR zu.

Das Papier von AURELIUS konnte um 14:54 Uhr klettern und stieg im Hamburg-Handel um 0,3 Prozent auf 15,04 EUR. Die AURELIUS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,13 EUR aus. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 15,08 EUR. Von der AURELIUS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.406 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2023 bei 18,45 EUR. 22,67 Prozent Plus fehlen der AURELIUS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,90 EUR am 12.07.2023. Mit Abgaben von 34,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AURELIUS-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,500 EUR aus.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,81 EUR je Aktie in den AURELIUS-Büchern.

