AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Mittag fester

Die Aktie von AURELIUS zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AURELIUS-Aktie im Hamburg-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 13,16 EUR zu.

Die AURELIUS-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung um 11:48 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 13,16 EUR. Kurzfristig markierte die AURELIUS-Aktie bei 13,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,75 EUR. Bisher wurden via Hamburg 29.134 AURELIUS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,08 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AURELIUS-Aktie 82,98 Prozent zulegen. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

