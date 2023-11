AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von AURELIUS hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AURELIUS-Aktie kam im MUN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,99 EUR.

Die AURELIUS-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr stabil und notierte im MUN-Handel bei 12,99 EUR. Die AURELIUS-Aktie legte bis auf 12,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die AURELIUS-Aktie bis auf 12,98 EUR ein. Bei 12,99 EUR ging der Anteilsschein in den MUN-Handel. Im MUN-Handel wechselten bis jetzt 1.964 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der AURELIUS-Aktie ist somit 75,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,90 EUR ab. Abschläge von 23,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

