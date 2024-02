AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AURELIUS. Zuletzt ging es für das AURELIUS-Papier aufwärts. Im Hamburg-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AURELIUS-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 15,00 EUR. Bei 15,06 EUR erreichte die AURELIUS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,98 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 11.354 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,45 EUR. Der aktuelle Kurs der AURELIUS-Aktie ist somit 23,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AURELIUS-Aktie 51,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,500 EUR. Im Vorjahr erhielten AURELIUS-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier.

AURELIUS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AURELIUS im Jahr 2023 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

"Schwarzbuch Börse": Pleiten & Skandale börsennotierter Unternehmen 2023

Hot Stocks heute: DAX-Verkaufssignale aktiviert - Aurelius kauft zurück - PUMA vor EM und Olympia

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa schließt Verkauf des Caterings ab