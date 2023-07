AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AURELIUS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im MUN-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,99 EUR zu.

Um 09:03 Uhr wies die AURELIUS-Aktie Gewinne aus. In der MUN-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,99 EUR nach oben. Die AURELIUS-Aktie legte bis auf 10,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,90 EUR startete der Titel in den MUN-Handelstag. Von der AURELIUS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.648 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der AURELIUS-Aktie ist somit 120,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AURELIUS-Aktie damit 11,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AURELIUS wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

