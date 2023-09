AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von AURELIUS gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die AURELIUS-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:28 Uhr mit Gewinnen. Im Hamburg-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,40 EUR zu. Die AURELIUS-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,04 EUR. Von der AURELIUS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.989 Stück gehandelt.

Am 10.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,74 EUR an. Der aktuelle Kurs der AURELIUS-Aktie ist somit 57,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AURELIUS-Aktie mit einem Verlust von 31,25 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AURELIUS wird am 09.11.2023 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa tritt LSG Group an Finanzinvestor Aurelius ab

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"