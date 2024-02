AURELIUS Aktie News: AURELIUS fällt am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AURELIUS. Zuletzt ging es für die AURELIUS-Aktie nach unten. Im Hamburg-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 15,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 08:04 Uhr mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,01 EUR. Bei 15,01 EUR markierte die AURELIUS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,01 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.058 AURELIUS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2023 auf bis zu 18,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,92 Prozent hinzugewinnen. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AURELIUS-Aktie 51,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,050 EUR an AURELIUS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,500 EUR aus.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte AURELIUS Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je AURELIUS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

"Schwarzbuch Börse": Pleiten & Skandale börsennotierter Unternehmen 2023

Hot Stocks heute: DAX-Verkaufssignale aktiviert - Aurelius kauft zurück - PUMA vor EM und Olympia

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa schließt Verkauf des Caterings ab