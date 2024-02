AURELIUS Aktie News: AURELIUS tendiert am Vormittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AURELIUS. Die AURELIUS-Aktie gab im Hamburg-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 15,00 EUR nach.

Die Aktie notierte um 08:09 Uhr mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,00 EUR. Im Tief verlor die AURELIUS-Aktie bis auf 15,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,00 EUR. Von der AURELIUS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350 Stück gehandelt.

Am 20.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,00 Prozent könnte die AURELIUS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2023 bei 9,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AURELIUS-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,500 EUR ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

