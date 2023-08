AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von AURELIUS zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die AURELIUS-Aktie. In der MUN-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,50 EUR.

Um 11:52 Uhr konnte die Aktie von AURELIUS zulegen und verteuerte sich in der MUN-Sitzung um 1,4 Prozent auf 13,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AURELIUS-Aktie bei 13,72 EUR. Bei 13,31 EUR ging der Anteilsschein in den MUN-Handel. Zuletzt wechselten via MUN 8.712 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 24,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AURELIUS-Aktie somit 44,08 Prozent niedriger. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AURELIUS-Aktie derzeit noch 26,67 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

