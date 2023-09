AURELIUS Aktie News: AURELIUS gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

AURELIUS im Blick

Die Aktie von AURELIUS gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AURELIUS konnte zuletzt klettern und stieg im Hamburg-Handel um 1,4 Prozent auf 14,70 EUR.

Die Aktie legte um 08:19 Uhr in der Hamburg-Sitzung 1,4 Prozent auf 14,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AURELIUS-Aktie bisher bei 14,70 EUR. Bei 14,66 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Zuletzt wechselten via Hamburg 1.713 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.11.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,69 Prozent hinzugewinnen. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AURELIUS-Aktie derzeit noch 32,65 Prozent Luft nach unten.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte AURELIUS Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

