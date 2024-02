AURELIUS Aktie News: AURELIUS tendiert am Montagmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AURELIUS. Die Aktie verlor zuletzt in der Hamburg-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,13 EUR.

Das Papier von AURELIUS befand sich um 11:38 Uhr im Sinkflug und gab im Hamburg-Handel 0,6 Prozent auf 15,13 EUR ab. Das Tagestief markierte die AURELIUS-Aktie bei 15,11 EUR. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.839 AURELIUS-Aktien.

Am 20.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,45 EUR an. 21,94 Prozent Plus fehlen der AURELIUS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an AURELIUS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,500 EUR.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AURELIUS veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je AURELIUS-Aktie.

