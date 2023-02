AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Dienstagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel AURELIUS 16,33 EUR

1,18% Charts

News

Analysen

Um 11:57 Uhr ging es für die AURELIUS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 16,18 EUR. Das Tagestief markierte die AURELIUS-Aktie bei 16,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.860 AURELIUS-Aktien.

Bei 28,14 EUR markierte der Titel am 24.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 42,50 Prozent Plus fehlen der AURELIUS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AURELIUS wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 27.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von AURELIUS rechnen Experten am 27.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel

Hanseyachts-Chef Gerhardt: "Ein Virus kann nicht schwimmen"

AURELIUS-Aktie: Corona könnte zum Glücksfall werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf AURELIUS Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AURELIUS

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com