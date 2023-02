AURELIUS Aktie News: AURELIUS tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel AURELIUS 15,97 EUR

Die AURELIUS-Aktie notierte um 11:59 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 15,89 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AURELIUS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,87 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.038 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2022 bei 28,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,53 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,44 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2023 erreicht. Abschläge von 27,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AURELIUS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 27.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von AURELIUS.

