AURELIUS Aktie News: AURELIUS schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AURELIUS. Das Papier von AURELIUS legte zuletzt zu und stieg im Hamburg-Handel um 0,5 Prozent auf 15,20 EUR.

Um 08:53 Uhr sprang die AURELIUS-Aktie im Hamburg-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 15,20 EUR zu. Die AURELIUS-Aktie legte bis auf 15,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Hamburg 1.129 AURELIUS-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,45 EUR erreichte der Titel am 20.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AURELIUS-Aktie damit 17,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (9,90 EUR). Mit Abgaben von 34,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im Vorjahr hatte AURELIUS 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AURELIUS am 27.03.2024 präsentieren.

In der AURELIUS-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

