AURELIUS Aktie News: AURELIUS am Mittwochmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von AURELIUS gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AURELIUS-Aktie Gewinne aus. In der MUN-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,99 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 10:46 Uhr konnte die Aktie von AURELIUS zulegen und verteuerte sich in der MUN-Sitzung um 0,1 Prozent auf 13,99 EUR. Der Kurs der AURELIUS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,00 EUR zu. Mit einem Wert von 13,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via MUN 6.420 AURELIUS-Aktien den Besitzer.

Bei 20,52 EUR erreichte der Titel am 16.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,24 Prozent könnte die AURELIUS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AURELIUS-Aktie

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa schließt Verkauf des Caterings ab

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa tritt LSG Group an Finanzinvestor Aurelius ab

AURELIUS-Aktie steigt wieder nach Kursrutsch: Gerüchteküche brodelt nach angekündigtem Segmentwechsel